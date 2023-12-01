الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس الساعات القادمة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد أن تتحسن حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة، إذ تميل حالة الطقس للدفء في الأحوال الجوية.

من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 24 درجة مئوية نهارا، ونتأثر بالكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية، لهذا نشعر بالدفء والاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابعت "هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والأجواء مشمسة خلال فترة النهار، والأجواء لطيفة تماما نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلة للحرارة ومعتدلة بشكل كبير على شمال الصعيد، ومن مائلة للحرارة إلى حارة على جنوبي الصعيد وسيناء".