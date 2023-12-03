جلسات رياضية بمركز شباب ديرب نجم لرفع وعي الشباب بقضايا السكان

واصلت الإدارة العامة للشباب من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، تنفيذ أنشطة وفاعليات أندية السكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه، وذلك من خلال جلسة رياضية مع المشاركين لتنمية مهاراتهم وتوسيع قاعدة المعارف الخاصة بهم بقضايا السكان والتى نفذت بمركز شباب مدينه ديرب نجم التابع لإدارة ديرب نجم.

وأفادت الدكتورة فاطمة رجب منسق السكان بالمديرية، بأن القائمين على تنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي تم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، وقامت بالتدريب شيماء محمود المدربة المعتمدة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ودارت محاور اللقاء عن زواج الأطفال من خلال الجلسة الرياضية التى توضح الموضوع بشكل سهل وبسيط، كما يتم التعقيب عليها من خلال المدرب القائم على التدريب فى اطار تفاعلي مع المشاركين.

ويستمر مشروع رفع الوعي بقضايا السكان في تقديم مجموعة من الجلسات التفاعلية والفاعليات الرياضية وجلسات الأفلام والمسرح بأندية السكان، بهدف رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصحة المراهقين، وزواج الاطفال، وتنظيم الاسرة، وختان الاناث، وغيرها من القضايا المجتمعية ضمن خطة أندية السكان.