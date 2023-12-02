محمد فاروق: فيوتشر في كامل تركيزه بالكونفدرالية وهدفنا تعزيز الصدارة أمام الهلال

أكد محمد فاروق لاعب فريق مودرن فيوتشر، على جاهزية الفريق لمواجهة الهلال الليبي غداً بالكونفدرالية.

وقال فاروق خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: اخر مباراة لنا تلقينا خسارة أمام الزمالك بالدوري ونحاول أن نخرج من هذه الحالة.

وتابع: كامل تركيزنا في بطولة الكونفدرالية، استطعنا تحقيق الفوز في المواجهة الأولى بدور المجموعات، ولكن كل مباراة ولها ظروفها الخاصة.

وأتم: جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد ولدينا دافع لحصد الثلاثة نقاط وتعزيز صدارتنا في المجموعة.

وكان فيوتشر قد حقق اول انتصاراته في مجموعات الكونفدرالية على حساب سوبر سبورت بهدف في لجولة الاولى ثم خسر من الزمالك في الدوري المصري بهدفين دون رد.