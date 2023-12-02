محمد عودة: فيوتشر فريق قوي والهلال الليبي جاهز للمباراة

يرى محمد عودة المدير الفني لفريق الهلال الليبي أن قرعة دور المجموعات أوقعت فريقه في المجموعة الأصعب بكأس الكونفدرالية.

وقال عودة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: القرعة أوقعتنا في المجموعة الأصعب، جميع الأندية لديها خبرات وإمكانيات قوية.

وتابع: قدمنا مباراة كبيرة أمام حامل اللقب، وكان لدينا ركلة جزاء.

واضاف: مودرن فيوتشر فريق كبير ولديه العديد من الخبرات وللمرة الثانية يشارك في الكونفدرالية.

وتابع: تحدثت مع اللاعبين بضرورة تحقيق الانتصار لاستكمال المشوار.

واتم: نناشد جماهير ليبيا بشكل عام وجماهيرنا بشكل خاص لمساندة الفريق".