هدافو الدوري السعودي بعد الجولة 15.. ميتروفيتش يلاحق رونالدو

ترصد لكم بوابة الوفد ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مرور 15 جولة، حيث يشهد الصراع على اللقب منافسة شرسة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الصربي ميتروفيتش.

واختتمت اليوم منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة أبرزها فوز الهلال على النصر بثلاثية في مباراة ديربي الرياض المثيرة.

وجاءت نتائج الجولة 15 من الدوري كالأتي :

تعادل الرياض والحزم 0-0

فوز الأهلي على أبها 6-0.

فوز الاتحاد على الخليج 4-2.

فوز ضمك على الفيحاء 4-2.

فوز الهلال على النصر 3-0.

فوز الأخدود على الاتفاق 1-0.

فوز الطائي على الفتج 1-0.

فوز الرائد على الوحدة 2-0.

فوز التعاون على الشباب 2-1.

ونجح فريق الهلال في الابتعاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق 7 نقاط عن فريق النصر الوصيف وأقرب منافسيه، ليقترب الزعيم من حسم لقب بطل الشتاء.

ترتيب هدافي الدوري بعد الجولة 15