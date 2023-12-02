جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 15

اختتمت اليوم منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة أبرزها فوز الهلال على النصر بثلاثية في مباراة ديربي الرياض المثيرة.

وشهدت الجولة إقامة 9 لقاءات نتائجها كالأتي:

تعادل الرياض والحزم 0-0

فوز الأهلي على أبها 6-0.

فوز الاتحاد على الخليج 4-2.

فوز ضمك على الفيحاء 4-2.

فوز الهلال على النصر 3-0.

فوز الأخدود على الاتفاق 1-0.

فوز الطائي على الفتج 1-0.

فوز الرائد على الوحدة 2-0.

فوز التعاون على الشباب 2-1.

ونجح فريق الهلال في الابتعاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق 7 نقاط عن فريق النصر الوصيف وأقرب منافسيه، ليقترب الزعيم من حسم لقب بطل الشتاء.

واليكم جدول ترتيب دوري روشن