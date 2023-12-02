«كنوز» تفاوض شركتين لقيدهما وطرحهما بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

108 ملايين جنيه إجمالى رؤوس الأموال

تتفاوض شركة كنوز القابضة للاستثمارات المالية مع شركتين بالسوق المحلى لإجراء هيكلة شاملة تمهيدا لتجهيزهما وطرحهما فى البورصة.

قال محمد شاكر مدير عام شركة كنوز القابضة للاستثمارات المالية أنه يتم التفاوض مع شركتين لإعادة هيكلتهما وقيدهما بالبورصة، حيث تعمل واحدة منهما فى مجال البتروكيماويات، والأخرى بالقطاع الزراعى.

وأضاف «شاكر» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن إجمالى رؤوس أموال الشركتين يبلغ 108 ملايين جنيه، وذلك بواقع 30 مليون جنيه لشركة البتروكيماويات، و78 مليون جنيه لشركة العاملة فى مجال الزراعة والأسمدة.

أشار إلى أنه بعد انتهاء المفاوضات سوف يتم البدء فى عملية الهيكلة الشاملة للشركتين، خاصة العاملة فى مجال الزراعة والأسمدة، حيث ستكون الهيكلة إعادة عمليات تقييم، نظرًا للشركات التابعة التى تضمها الشركة، والمتمثلة فى 3 شركات.

أوضح «شاكر» أنه بمجرد الانتهاء من عملية الهيكلة سوف يتم قيد الشركتين فى البورصة تمهيدا لطرحهما بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قامت شركة «كنوز» برعاية عدد من الشركات العاملة والمقيدة بسوق المشروعات الصغيرة، وتجرى عمليات تجهيز لعدد من الشركات الأخرى.