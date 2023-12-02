سفيرنا بألبانيا: أتوقع إقبالا أكبر في الانتخابات بسبب العطلة الأسبوعية (شاهد)

علق السفير محمد حيدر من ألبانيا، على عملية سير الانتخابات في ألبانيا، مشددًا على أنه يتوجه بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على التسهيلات الكبيرة والدعم الفني والتواصل المستمر لتيسير كل جوانب العملية الانتخابية والإعداد لها.

الانتخابات في الخارج

وأضاف أنه تم البدء في عملية عملية الاقتراع واستقبال الناخبين في ألبانيا منذ الأمس، ومستمرين اليوم وغداً، موضحًا أنه يتوقع وأتوقع إقبالا أكبر بسبب العطلة الأسبوعية للبلاد المقيمين فيها، ولا وجود لأي ظروف مناخية تعيق سير العملية الانتخابية وحضور أبنائنا الناخبين.

وأوضح أن الطابع العام إيجابي واحتفالي وفيه تقدير شديد للتسهيلات المقدمة والشفافية والسلاسة وهو انطباع انتقل للمواطنين المقيمين في ألبانيا، مؤكدًا أن هناك ثقة كبيرة بأن سير العملية الانتخابية سيستمر جيداً حتى الغد، آخر أيام الاقتراع، وهو يعكس جهد كبير بذل للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها،

د. عبدالسند يمامة يخوض سباق الانتخابات:

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ويصوت المصريون في الخارج ضمن جدول زمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.