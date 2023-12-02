السبت 02 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تزايد أعداد الناخبين بمقر سفارة مصر بالأردن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

 

شهد مركزا الاقتراع بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة تزايدا، في أعداد الناخبين المصريين بالأردن في اليوم الثاني للتصويت في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

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وأكد الناخبون، لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان عقب الإدلاء بأصواتهم، أن مشاركتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 تأتي في إطار حرصهم على مساندة الدولة المصرية، وأن الانتخابات الرئاسية الحالية لها أهميتها نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة وخصوصا الوضع في غزة.

وأشادوا بالتسهيلات التي قدمتها اللجنة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج وكذلك ما قدمته السفارة المصرية بالأردن، مؤكدين أن عملية التصويت تمت بسهولة ويسر ولم يحدث أي عقبات .

وبدأ توافد المصريين بالأردن أمام مقر السفارة التي فتحت أبوابها في تمام الساعة ٩ صباحا بالتوقيت المحلي للأردن وتستمر حتى الساعة ٩ مساء بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، قد بدأوا صباح أمس الجمعة،الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة ولمدة ٣ أيام تنتهي غدا الأحد.

وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة" ، والمرشح الرئاسي فريد زهران "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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