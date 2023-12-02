إقبال كثيف للمصريين في دبي على انتخابات الرئاسة لليوم الثاني

تشهد اللجان الانتخابية في إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، إقبالًا كثيفًا من المصريين المقيمين هناك، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

واصطف المواطنين المصريين في دبي أمام اللجنة الانتخابية في طوابير انتظارًا لأدوارهم للإدلاء بأصواتهم، مقدمين صورة مشرفة عن مصر وشعبها الذي يقف مع وطنه في كل الظروف.

وشهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج، إقبال آلاف المواطنين في دول العالم المختلفة على اللجان الانتخابية منذ الصباح، استكمالًا للصورة المشرفة التي قدموها امس الجمعة.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية حتى غدًا الأحد 3 ديسمبر، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة، في 121 دولة حول العالم.

وتبدأ انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023، على مستوى محافظات الجمهورية.