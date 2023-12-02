«فن النميم والواو» فى محاضرة عن الفنون الشفاهية بثقافة أسوان

عقد نادى أدب قصر ثقافة أسوان، محاضرة بعنوان «الفنون الشفاهية»، بقصر ثقافة العقاد، ضمن برنامج الفعاليات الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وشارك بها الشاعر جمال حداد، الباحث فى الفنون الشعبية، وأدارها الشاعر محمد المصرى.

أوضح «حداد» أن الفنون القولية لا تعتمد على لهجة معينة وتختلف من منطقة لأخرى، ومنها «فن النميم» الذى نُقل للجنوب عن طريق الفتوحات الإسلامية، ويعتمد على الجناس وعدم التلاعب بالألفاظ أى تكون صريحة، وهو وسيلة للتعبير عما يجول بخاطر القوال بأى وسيلة ولهجة.

وأشار إلى أن «فن الواو» أحد الفنون التى انتشرت جنوب الصعيد، وعُرف عن ابن عروس فى العصر المملوكى لاستخدامه ضد الحكم دون التصريح خوفاً من العقاب.

وأضاف أن «فن الكف» منتشر فى محافظة أسوان خاصة فى الأفراح ويستخدم معه «الدف والعود» وعبارة عن خانة لها بحر ولها عدد من الكلمات، والخانة تمثل علامة استفهام وعلى القوال أن يرتجل للرد عليها.

وجمال الحداد، شاعر وقوّال وعضو مؤسس فى نادى أدب النميم وفنون البادية ببيت ثقافة كلابشة، شارك فى المهرجان الثانى لشعراء البادية وفن النميم الذى أقيم فى محافظة الشرقية، وساهم فى مشروع جمع التراث الغنائى فى أسوان، وقام بجمع وتنسيق ديوان «درر النميم» للشاعر حسن عبدالرحمن، حيث كان أول ديوان عن شعر النميم تصدره هيئة قصور الثقافة، وتغنى بكلماته ومربعاته معظم مشاهير فنانى الكف فى الجنوب.

نظم الفعالية فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، فى سياق برامج هيئة قصور الثقافة التى تهدف للتوعية بالفنون الأدبية والموروث الشعبى.