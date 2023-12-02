مصرع طفلة بطلق ناري عن طريق الخطأ بقنا

لقيت طفلة مصرعها، بطلق ناري من سلاح أحد أقاربها بالخطأ أثناء تنظيف سلاحه خرجت رصاصة أودت بحياتها، في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمقتل طفلة على يد أحد أقاربها عن طريق الخطأ بقرية الحجيرات، وتم القبض على المتهم.

وبالفحص تبين مصرع “ه.ف.إ، تبلغ من العمر 9 أعوام بطلق ناري على يد أحد أقاربها أثناء تنظيف سلاحه خرجت رصاصة عن طريق الخطأ أودت بحياتها.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة والقبض على المتهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.