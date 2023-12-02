المصريون بالخارج يرسمون لوحة فى حب الوطن

ملحمة وطنية سطرها المصريون فى دول العالم أمام لجان الاقتراع بالسفارات؛ فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، إذ احتشد أبناء الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات، إذ رسم المصريون لوحة فى حب الوطن.

ورسم المصريون بالخارج الذين توافدوا أمس الأول الجمعة على مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، لوحة مبهرة فى حب الوطن، حيث حرصوا على المشاركة بكثافة فى بناء مستقبل مصر، تأكيدا على حرصهم أن يعبروا عن رأيهم وأن يكونوا فاعلين فى اختيار من يمثلهم ومن يقود البلاد خلال الفترة القادمة.

فى لافتة إنسانية، حرص أحد قضاة لجنة قنصلية مصر بدبى على الخروج لسيدة من كبار السن لتسهيل عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، إذ ظهر فى مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعى لحظة خروج القاضى إلى السيدة المصرية التى كانت موجودة داخل سيارة أمام القنصلية.

وكان من بين المشاهد التى لاقت رواجاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعى توافد الجاليات المصرية المتواجدين داخل بالكويت، إلى مقار اللجان الانتخابية بالقنصلية المصرية بالكويت، رافعين الأعلام المصرية ويهتفون: تحيا مصر.

وسادت أجواء العملية الانتخابية أمام اللجان بتشغيل الأغانى المصرية الوطنية، لحث المصريين بالخارج على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية داخل الكويت، وسط احتفالات بالأعلام والورود وحفلات الرقص المتواصلة، فرحًا بهذا العرس الديمقراطى.

وتجمعت مجموعة من المصريين يرتدون الجلباب الصعيدى أمام مقار اللجان وسط حشود كبيرة من الأقارب والشباب وكبار السن، راقصين على أغنية «بشرة خير».

وحرص العديد من أبناء الجاليات بالخارج على اصطحاب أطفالهم من مختلف الأعمار - والذين لا يحق لهم التصويت- فى هذا العرس الانتخابى حرصاً منهم على غرس روح الوطنية والانتماء فى نفوس صغارهم.. الجيل الجديد الذى يبنى مستقبل مصر مهما بعدت المسافات.

وبرزت مشاهد صور الأطفال مع أسرهم حاملين أعلام مصر وحريصين على التقاط الصور الفوتوغرافية فى المقار الانتخابية بمختلف السفارات والقنصليات لتسجيل هذه اللحظات التاريخية فى مسيرة مصر الحاضر والمستقبل.

وشهدت اللجان الفرعية الانتخابية بالمقار الدبلوماسية إقبالاً كبيراً من جانب أبناء الجاليات خاصة فى العواصم والمدن العربية وخاصة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتى يتواجد بها أعداد كبيرة من المصريين خاصة أن اليوم يوافق يوم عطلة أسبوعية.