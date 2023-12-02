الانتخابات الرئاسية المصرية فى عيون الإعلام حول العالم

الانتخابات المصرية ملحمة وطنية وفرصة كبيرة للتناوب على السلطة

شهادة على المشاركة العميقة للمغتربين المصريين فى تشكيل مستقبل بلدهم

سلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية 2024 فى الخارج، ووصفتها بالملحمة الوطنية، حيث حرصت الجاليات المصرية على المشاركة فى العُرس الديمقراطى، ما يعكس مدى ارتباط المصريين فى الخارج بالمشهد السياسى فى وطنهم، ومدى اهتمامهم لتأدية واجبهم فى تشكيل مستقبله.

وأكدت شبكة «بى إن إن» الكندية أنه فى عرض حماسى للمشاركة، تتجمع الجالية المصرية المغتربة فى دبى فى القنصلية المصرية، وتتجه أعينهم نحو الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة عام 2024، يعد هذا الحدث شهادة على المشاركة العميقة للمغتربين المصريين فى سياسة بلدهم الأصلى بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية.

وأضافت الشبكة أن المصريين المقيمين فى دبى يظهرون ارتباطًا قويًا بالمشهد السياسى فى وطنهم ورغبة صادقة فى المساهمة فى تشكيل مستقبله، وتوقعاتهم للانتخابات تؤكد أهمية هذا الحدث، ليس فقط للمصريين فى دبى، ولكن أيضاً للمصريين فى أنحاء أخرى من العالم.

وذكر موقع «كارول نيوز» الأمريكى أن مصر تشهد عصرًا جديدًا من الديمقراطية، حيث أصبحت الحكومة الحالية رمزًا للأمل والإثارة والتغيير المحتمل.

وقال توبى خليل، 25 عامًا، رئيس النادى القبطى، الذى يمثل المصريين الأرثوذكس فى جامعة جيمس كوك: «أولًا، مصر تتخذ الخطوات الصحيحة من خلال إجراء الانتخابات... لم يكن الأمر على هذا النحو أبدًا».

وأضاف خليل: «لم تكن فترة ولاية مرسى مفيدة، صور الهلال والصليب أثناء الاحتجاج فى مصر التى وحدت المتظاهرين فى عام 2011 تم تجاهلها فى عهد مرسى بعد ذلك».

وأكدت «فرنسا 24»، أن الانتخابات الرئاسية فى مصر.. فرصة للتناوب على السلطة، مشيرين إلى بدء الانتخابات الرئاسية وسط مشاركة حاشدة للجالية المصرية بالخارج.

وأوضحت مجلة «كورينت كونسيرنز»، أن النداءات المطالبة بالتناوب على السلطة فى مصر تتزايد بقرب الانتخابات الرئاسية، وأن التناوب على السلطة فى مصر ممكن. مشيرةً إلى تعدد الخلفيات القادم منها مرشحو الرئاسة المصرية.

كما نشرت مجلة الـ«إيكونوميست» فى عددها الأخير تقريراً عن الانتخابات المصرية بعنوان «التحدى الشاق الذى يواجه القائد الجديد».

وتناولت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية انطلاق عملية الانتخابات الرئاسية، فى عملية تستمر نحو أسبوعين لانتخاب واحد من أربعة مرشحين، من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، حيث أشارت الصحيفة إلى أن نحو 67 مليون مصرى فوق 18 عاماً من لهم حق التصويت يدعون إلى صناديق الاقتراع فى الانتخابات، منهم نحو 14 مليوناً فى الخارج.