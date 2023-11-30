وزير العدل الفلسطيني يطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

أكد وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد فهاد الشلالدة، أنه يجب ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وطالب “الشلالدة” خلال مداخلة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، وفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فوريا شاملا بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان، لافتا إلى أن ارتكابه أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، كما أنه يمارس جريمة فصل عنصري ضد سكان قطاع غزة وهي جريمة ضد الإنسانية.

انتهاء هدنة غزة مرهون بتمديد قائمة الأسرى بين الطرفين

امتدت الهدنة في قطاع غزة اليوم الخميس، حيث إنها انتهائها مرهون بالإفراج عن باقي الأسرى المحتجزين من كلا الطرفين اليوم الخميس، إذ إن الهدنة استمرت ليوميها السابع مع الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين ومن الجانب الإسرائيلي.

ومع تبقي ساعات على انتهاء الهدنة الحالية، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة قولها، إن التمديد سيعلن "بمجرد أن تسلم حماس القائمة التالية بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم".

وعبرت المصادر عن تفاؤلها بتمديد الهدنة لكنها قالت إنه: "ليس هناك من شيء مؤكد لحين تسليم القائمة".

خلاف حول الأسماء

من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن هناك خلافا بين إسرائيل وحماس على قائمة الرهائن الذين سيطلق سراحهم لتمديد الهدنة الحالية، مشيرة إلى أن إسرائيل تصر على أن تضم قائمة المحتجزين المطلوب الإفراج عنهم نساء وأطفالا، وفقا لما تم الاتفاق عليه في البداية.

فيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي غير راض عن قائمة المحتجزين التي أرسلتها حماس، ويرون أنها: "لا تلبي المعايير الإسرائيلية".

وبحسب القناة، قال مجلس الحرب الإسرائيلي، إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي، سيتم استئناف القتال.

الإفراج عن 30 أسيرًا

في موازاة ذلك، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، فجر الخميس، أنها أطلقت سراح دفعة جديدة من 30 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تنتهي مفاعيلها صباح الخميس إذا لم يتّفق الطرفان على تمديدها.

أتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بعيد إفراج حماس عن دفعة إضافية من الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة، قوامها 16 أسيراً، هم 10 إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.