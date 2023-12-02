رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز أمام نواذينبو بدوري الأبطال

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن تشكيل مباراة نواذينبو الموريتاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

ويقود تشكيل بيراميدز رمضان صبحي، حيث يرغب المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق في تحقيق الفوز على البطل الموريتاني في مباراة اليوم.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة نواذينبو وبيراميدز في السادسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ملعب البطل الموريتاني.

تشكيل بيراميدز أمام نواذينبو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي، محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه، كريم حافظ، مهند لاشين، رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي، فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد ميهوب، محمود مرعي،علي جبر، أحمد فتحي، أحمد توفيق، محمد رضا بوبو، سيف جعفر، مصطفى فتحي، دودو الجباس.