4 فوائد مذهلة لتناول القهوة الخضراء

ظهرت القهوة الخضراء في متاجرنا مؤخرًا نسبيًا، وما زال الكثيرون ليس لديهم فكرة عن مدى فائدتها للصحة، على الرغم من أن هذا المشروب يحظى بشعبية كبيرة في بلدان أخرى، وإليكم أهم 4 مزايا للقهوة ذات المظهر الغريب كما قالها خبراء الغذاء الصحي من الدنمارك.

فوائد القهوة الخضراء

1- خفض ضغط الدم

يجب على ضحايا ارتفاع ضغط الدم استبدال القهوة السوداء بالقهوة الخضراء، وهي ببساطة حبوب قهوة غير معالجة، حيث أظهرت الأبحاث أن أحماض الكلوروجينيك الموجودة في القهوة الخضراء لديها القدرة على خفض ضغط الدم. ولسوء الحظ، يتم فقدان هذه الأحماض عندما يتم تحميص حبوب الكاكاو، لذا لا تتوقع نفس التأثير من قهوتك السوداء.

فوائد القهوة الخضراء

2- فقدان الوزن

إذا كنت ترغب في الحصول على شخصية ضئيلة، فابحث قليلا عن الشاي الأخضر. في عام 2006، أثبت الباحثون أن القهوة الخضراء تمنع تراكم الدهون في الجسم. ليس من المستغرب أن تكتسب هذه الحبوب شعبية في صناعة اللياقة البدنية.

3- غنية بمضادات الأكسدة

القهوة الخضراء مليئة بمضادات الأكسدة، والتي يتم فقدان معظمها عند تحميصها. إليك سبب آخر لتغيير لون مشروبك المفضل والذي لا يمكنك الجدال ضده.

4- خفض السكر في الدم

حبوب القهوة الخضراء مفيدة جدًا في تقليل عدد الارتفاعات في مستويات السكر في الدم، وهي خاصية قيمة للسيطرة على مرض السكري. وخلصت الدراسة إلى أن أحماض الكلوروجينيك الموجودة في القهوة الخضراء لها تأثير سلبي على عملية نقل السكر في جميع أنحاء الجسم.