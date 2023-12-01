طبيب يحدد كمية القهوة للوقاية من أمراض الكبد وسرطان الأمعاء

ووفقا للطبيب دينيس باني، فإن شرب القهوة يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان.

وحدد الدكتور باني في إحدى المقابلات الكمية المناسبة من القهوة للوقاية من أمراض الكبد، وإن تناول كوبين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد بمقدار النصف تقريبًا.

وذكر الخبير أن القهوة الطبيعية غير المحلاة تعتبر مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة وهي مواد تحارب الالتهابات خصائص القهوة المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم، تمنحها سمعتها كمشروب مضاد للسرطان.

وقال الطبيب: "لقد وجد الباحثون الأستراليون أن تناول كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يساعد في تقليل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 40٪ تقريبًا".

وأضاف باني أن شرب القهوة مفيد أيضًا كوسيلة للوقاية من حصوات المرارة، والاكتئاب، بالإضافة إلى أنواع أخرى من السرطان (مثل سرطان الجلد، وسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا) ولاحظ الطبيب أن القهوة فعالة كوسيلة للوقاية من سرطان الأمعاء.

وهناك أدلة على أن الكافيين يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان المبيض والورم الأرومي الدبقي.

وشدد الطبيب على أن استهلاك القهوة يجب أن يكون معتدلا ويعزز هذا المشروب تأثير الجفاف، ويتداخل مع الامتصاص الكامل للحديد والكالسيوم، ويمكن أن يفرط في تحفيز الجهاز العصبي ويؤدي إلى تفاقم القلق ولكن في حالة عدم وجود موانع، تساعد القهوة، من بين أمور أخرى، على تطبيع مستويات السكر في الدم وتقليل نسبة الكوليسترول.