السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اَرسنال يستمر في صدارة البريميرليج بعد الفوز على وولفرهامبتون

اَرسنال
اَرسنال

حقق اَرسنال فوزًا صعبًا على نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

txt

نواذيبو الموريتاني يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول

شهدت المباراة في شوطها الأول سيطرة شبه كاملة من اَرسنال على مجريات اللعب، بينما لجأ وولفرهامبتون للتأمين الدفاعي حتى لا يتلقى أهداف أخرى.

بينما تغير الوضع في الشوط الثاني، بعدما ضمن الجانرز نتيجة المباراة، ليتراجع عن الضغط العالي الذي كان يطبقه خلال الشوط الأول.

وتقدم بوكايو ساكا للجانرز في الدقيقة السادسة، فيما سجل مارتين أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بينما قلص ماتيوس كونيا النتيجة للوولفز في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

بهذا الفوز اَرسنال يستمر الجانرز في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يبقى وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: خوسه سا.

خط الدفاع: ماكس كليمان، كريج داوسون، توتي جوميز.

الوسط: نيلسون سيميدو، جان ريسينر بلغارد، بوبكر تراوري، تومي دويل، هوجو بوينو.

خط الهجوم: هونج هي تشان، ماتيوس كونيا.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

وائل جمعة يكشف الأسباب الحقيقية وراء تراجع نتائج الأهلي

الغامدي أفضل لاعب شاب في دوري أبطال آسيا

سيميوني يعلق على قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الليجا
الجريدة الورقية