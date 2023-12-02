شاب مصري يناشد المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بروما

ناشد شاب مصري يدعي هاني يوسف جرجس من مواليد الفيوم ويبلغ من العمر 47 عاما للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أشار هاني أنه غادر البلاد منذ عام 2009 وأعرب عن حزنه الشديد بسبب تعرضه لخطأ طبي باحدي المستشفيات بروما ، و لظروفه الصحية فقد قام بزيارة مصر ثلاث مرات فقط لا غير واخر زياره كانت في منذ عام 2019 .

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وصرح هاني أنه قام بالحضور إلى سفارة جمهورية مصر العربية لأهمية الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، واهم اسباب وجوده اليوم لأنه واجب على كل مصري أنه يدلي بصوته ، وكل شخص مصري يمتنع عن المشاركة فلا يلوم ألا نفسه ، لأن الشرق الأوسط وصل إلى مرحلة الدمار ، ولكن البلد الوحيد الذي يمتلك الأمن والأمان والاستقرار هي مصر.

واضاف أنه معترض على بعض السياسات وليس جميعها ، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الله في عونه ومن خلال الفترة الزمنية الماضية تغيرت مصر بالكامل في جميع المجالات ، أما بالنسبة للظروف الأقتصادية والغلاء فهذا في جميع أنحاء العالم وليس مصر فقط ، وفي هذا التوقيت الصعب فوجود الرئيس عبد الفتاح السيسى مهم جدا وهدم وجوده يعني دمار شامل لمصر.

وصرح هذه هي الأجندة الخارجية الذين يسعون إليها لتدمير مصر، على وجه الخصوص امريكا ، لأنهم قاموا بترتيبها من زمن ، وليس الجميع يفهم ذلك وأنا لا اقول انني أفضل من الآخرين ولكن أنا أذكر ذلك من وجهة نظري وبالمنطق.

الجدير بالذكر أن بعض دول الخليج مستعمرة من زمن طويل وامريكا كما ذكرت أنها تقوم بحمايتهم ولكن هذا غير صحيح ، أمريكا استعمرت دول الخليج ، فمصر البلد الوحيدة في الشرق الأوسط غير مستعمرة وهي العمود الفقري للشرق الأوسط ، فأتمني من جميع المصريين بالخارج مراعاه ضميرهم اتجاه بلدهم ويسرعوا في المشاركة في الانتخابات لأن مشاركتهم هذه الحالة الوحيدة التي تقدر تقدمها لبلدك سواء كنت بالداخل أو بالخارج.

واختتم حديثه بفخره ببلده وأنها اجمل بلد في العالم ، قد أخطأنا لأننا خارج مصر " مغتربين" في هذا التوقيت.