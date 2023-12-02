إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي بمدخل بركة بقنا

أصيب شخصين، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكي، بعامود كهرباء على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد إصابة شخصين جراء تصادم سيارة ملاكي في عامود كهرباء بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من البوابة الثالثة لقرية بركة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تم نقل المصابين لمستشفى نجع حمادي العام ومقرها بهجورة التكاملي، كما تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات اللازمة.