الأوبرا تحتفى بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس هذا الموعد

تنظم دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة اليونان بالقاهرة حفلا لاوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، بمناسبة مرور مائة عام علي ميلاد مغنية الاوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس.

ويشارك في الحفل المغنيات تحية شمس الدين ، مني رفلة ، داليا فاروق ، دينا اسكندر واليونانية سونيا ثيودريدو. وذلك في الثامنة مساء الاثنين 4 ديسمبر علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مقتطفات من الاوبرات الكلاسيكية العالمية التي تميزت بادائها ماريا كالاس خلال مشوارها الفنى منها افتتاحية نورما للاوركسترا ، توراندوت - توسكا لـ بوتشينى ، الوالى لـ كاتالانى، ادريانا لسيليا ، كارمن لبيزيه وكافاليرا روستيكانا لماسكانى و فاوست لجاوند .

من هي ماريا كالاس؟



ولدت ماريا كالاس 2 ديسمبر 1923 درست العزف علي البيانو واصول الغناء اليوناني وتميز صوتها بالقدرة العظيمة علي التلوين واداء المهارات الصوتية؛ تألقت في اداء اوبرا عايدة 1949 في ميلانو كما قدمت العديد من الادوار الاخري ، حصلت علي العديد من الجوائز منها جائزة جرامي لإنجاز العمر ، نجمة علي ممر الشهرة في هوليوود ، ووسام استحقاق الجمهورية الايطالية .

يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994، شارك فرقتي أوبرا القاهرة وباليه أوبرا القاهرة في تقديم العديد من عروض الباليه والأوبرات الشهيرة، كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير لإتاحة الفرصة لكثير من السوليستات المصريين بالغناء والعزف بمصاحبته مع استضافة سوليستات وقادة عالميين.