الوطنية للانتخابات: هناك 116 لجنة انتخابية تعمل حاليًا بالخارج

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

تعليق الوطنية للانتخابات عن سير العملية الانتخابية في الخارج

وتابع خلال هذا المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية من المقرات واللجان من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم لليوم الثاني من الانتخابات.



ونوه المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن هناك 116 لجنة انتخابية تعمل حاليًا بالخارج، وتم غلق 16 لجنة، وننتظر فتح 5 لجان أخرى حتى الساعة 7 مساء اليوم.

وأضاف أن عملية الاقتراع بالخارج بدأت أمس الجمعة، وتستمر حتى غدًا الأحد، وهو اليوم الثالث والأخير من التصويت، مشددًا على أن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، تتابع لحظة بلحظة.

وشدد "بدراوي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، على إمكانية التصويت بدون سريان بطاقة الرقم القومى، ويكتفى بسريان الجواز، واواضح لعدد من السفراء عبر اتصال بالفيديو، أن عليهم تسهيل كل العقبات أمام الجالية المصرية فى الخارج.

وأعلن عن انتظام عملية التصويت فى اليوم الثانى للاقتراع بالانتخابات الرئاسية فى 103 لجان على مستوى العالم بينما أغلقت لجنة واحدة باب التصويت وهى نيوزيلاندا.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها،

د. عبدالسند يمامة يخوض سباق الانتخابات:

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ويصوت المصريون في الخارج ضمن جدول زمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.