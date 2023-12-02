سفير مصر في لندن: مشاركة غير مسبوق من المصريين بالانتخابات الرئاسية

أكد شريف كامل، سفير مصر في لندن، أن الانتخابات شهدت إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية في لندن، ومن المتوقع أن يكون الإقبال اليوم كثيفًا أيضًا، حتى نهاية اليوم الانتخابي في التاسعة مساءً.

تعليق سفير مصر في لندن عن سير العمليات الانتخابية

وأوضح أن عملية الانتخابات تتم بشكل يسير جدًا، من خلال إجراءات بسيطة، ونشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على المتابعة، مؤكدًا على انتظام سير عملية الانتخابات الرئاسية بالخارج بصورة طبيعية، مع تزايد الإقبال على اللجان، في مشاركة غير مسبوقة من المصريين منذ بداية اليوم.

وأشار سفير مصر في لندن، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، مٌذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن المواطن يدلي بصوته في مكان التصويت بمقر السفارة، في أقل من دقيقة، وهناك مشاركة من مصريين قادمين من أماكن بعيدة في لندن.

ونوه بأن القنصلية العامة ستفتح أبوابها بشكل استثنائي، يومي السبت والأحد، تحت رئاسة القنصل العام، لتقديم كل الخدمات القنصلية، للمصريين المتواجدين من أماكن بعيدة، كفرصة في أثناء مشاركتهم في الانتخابات، للقيام بأي عمل قنصلي.

وأردف سفير مصر في لندن، بأن العديد من المواطنين توافدوا على اللجان من أماكن تبعد عن العاصمة لندن مثل مانشستر وليفربول؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة في تذليل كافة الصعاب على المستوى التقني والفني وأيضًا الدعم في أي مشكلة تخص الانتخابات أو الاقتراع.