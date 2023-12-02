السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سفير مصر بطوكيو: العملية الانتخابية تسير بانتظام منذ أمس

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالخارج

قال السفير محمد أبو بكر سفير مصر في طوكيو، إنّ الساعة تخطت الآن الخامسة مساءً في اليابان، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قدمت التسهيلات من أجل تيسير الانتخابات.

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وأضاف “أبو بكر” في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات بخاصية فيديو كونفرنس، الذي أذاعته قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن الأمور تسير بشكل منتظم منذ أمس، وتم الالتزام بالمواعيد، حيث بدأت الانتخابات في التاسعة صباحا، واستمرت حتى التاسعة مساءً.

وتابع  سفير مصر في طوكيو: “نشرنا التعليمات عبر صفحة السفارة، ونراعي أن المصريين ينتشرون في كل أنحاء اليابان، ونقدر مَن يشارك مِنهم”.

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