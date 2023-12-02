غداً.. محاكمة عاطلين مُتهمين بسرقة فتاة بالإكراه

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد محمود، غداً الأحد، مُحاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.

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وكانت الحادثة قد وقعت حينما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

وجرى تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

وفي سياقٍ مُتصل وفي وقتٍ سابق، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر، وعاقبت مُتهماً آخر بالسجن المُشدد 5 سنوات.

وشمل الحُكم حبس المُتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الهيروين المُخدر، وتضمن الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وبحضور الأستاذ حسن أحمد حسن وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين كريم.ع وماهر.س أنهما في يوم 24 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ شرعا في سرقة المنقولات المُبينة بالأوراق وصفاً وقيمة المملوكة للمجني عليها بسمة محمد عطية بالطريق العام ليلاً باستخدام سلاحاً مُخبئاً على النحو المُبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمُتهم أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر (3 طلقات) دون أن يكون مُرخصاً له بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق.

وأحرز المُتهم الثاني بقصد التعاطي جوهر "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وكشفت المحكمة في حيثيات حُكمها تفاصيل الواقعة، وذكرت أنه في حال توقف المجني عليها ليلاً بالطريق العام فوجئت بمُباغتة المُتهمين كريم وماهر لها وسرقة هاتفها المحمول أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية سائرين بها عكس الاتجاه.

واستغاثت المجني عليها بالمارة، وحينما حاول المُتهمان الفرار بالمسروقات أبصرهما محمود سعيد – سائق سيارة أجرة الذي استوقفهما بسيارته غير عابيء بما لحق بها من تلفيات عديد جراء ذلك.

وتبلغ للرائد مُعاون مباحث قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر بحدوث الواقعة فأجرى تحرياته السرية السريعة والتي أكدت صحتها فانتقل لمحلها، وضبط المُتهمين وقبل اقتيادهما لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية قام بتفتيشهما فعثر مع الأول على سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وعدد 3 ذخائر خرطوش لذات العيار أحرزهم بدون ترخيص.

وعثر مع الثاني على 5 لفافات ورقية بداخل كل منها جوهر الهيروين المُخدر أحرزهن بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.