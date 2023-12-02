السبت 02 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأب متياس بشرى يترأس أولى فعاليات "نهضة الصوم"

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

يترأس الأب متياس بشرى، غدا الاحد، اولى فعاليات نهضة صوم الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بولا والانبا انطونيوس في منطقة بني عطية التابعة لمطرانية بني سويف بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

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البابا تواضروس يلقي العظة الروحية بكنيسة الملاك البحري الليلة

 

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انطلاق فعاليات مؤتمر الكنيسة الإنجيلية "معًا نحو السلام"


يتخلل اللقاء  القداس  آباء الكنيسة كما يتخلل  الطقوس القبطية الأرثوذكسية، كما تشهد فقرات وترانيم لفريق كورال الكنيسة يليها العظة والدرس الروحي اليومي خلال فترة النهضة.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.


تحرص  الكنائس القبطية  على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك ة

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