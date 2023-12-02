أهلي 2008 يحل ضيفًُا على فاركو ببطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق فاركو، في المباراة التي تقام بين الفريقين بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

إقرأ ايضًا..



يدخل أهلي ٢٠٠٨ المباراة وفي رصيده ٢٦ نقطة، من الفوز في ٨ مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، وعلى المصري ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٣ - صفر، وتعادل مع الجونة ١ - ١ وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ٢، وفاز على المقاولون العرب ٣ - ٢، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٤ - ١، مسجلًا ٣٣ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.