أهلي 2006 يستضيف الغابة اليوم في بطولة منطقة القاهرة

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ ضيفه الغابة اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة منطقة القاهرة.

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يدخل أهلي ٢٠٠٦ المباراة وفي رصيده ١٩ نقطة من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، مسجلًا ٤٠ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.