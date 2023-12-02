السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2006 يستضيف الغابة اليوم في بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2006
أهلي 2006

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ ضيفه الغابة اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة منطقة القاهرة.

إقرأ ايضًا..

txt

بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة يانج أفريكانز مباشرة

txt

مران بدني خفيف للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز الليلة


يدخل أهلي ٢٠٠٦ المباراة وفي رصيده ١٩ نقطة من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، مسجلًا ٤٠ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.

مواد متعلقة

أهلي 2010 يهزم بورتو السويس في بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2009 يستضيف بتروجت في بطولة الجمهورية .. اليوم

أهلي 2007 يخسر بركلات الترجيح أمام زد في بطولة الجمهورية

أهلي جدة يُمطر شباك أبها بسداسية في الدوري السعودي

تشكيل أبها أمام أهلي جدة السعودي في الدوري

التعادل يحسم مباراة أهلي 2006 والطيران في بطولة منطقة القاهرة

اليوم..أهلي 2006 يستضيف مدينة نصرفي بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2006 يكتسح الإسكان في بطولة منطقة القاهرة
الجريدة الورقية