سفير الإمارات لدى الأردن يشيد بالعلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين

أشاد سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بالعلاقات الاستراتيجية الأخوية المتجذرة التي تجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية - في بيان صادر عن السفارة، اليوم السبت، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 - إن "الأردن والإمارات تربطهما علاقات تاريخية متجذرة في المجالات كافة، أرسى دعائمها الراحلين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، وسار على نهجهما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة والملك عبد الله الثاني بن الحسين، وقد وصلت العلاقة إلى مستويات متميزة من التعاون في كافة المجالات".

وأضاف أن "ما يجمع البلدين من علاقات متميزة يأتي بفضل حرص قيادة البلدين على تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة"، مشيرا إلى أن "هناك تعاونا وتنسيقا وثيقينا بين البلدين وعلى كافة المستويات، وانسجاما وتوافقا في الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين في كافة القضايا العربية والإقليمية والدولية حيث يعمل البلدان معا على إيجاد الحلول بالطرق الدبلوماسية والسلمية".

وتابع السفير الإماراتي أنه "فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فهناك توافق تام بين دولة الإمارات والأردن، حول آلية دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وفقاً لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال الحل السلمي والدعوة إلى الحوار واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأردف أن "البلدين تربطهما اتفاقيات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والإعلامية والصحية والرياضية والنقل الجوي والبري، إضافة إلى المجال العسكري والشرطي".

وأوضح السفير الإماراتي أنه "وخلال اللقاء الذي جمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبد الله الثاني، في نوفمبر الماضي في أثناء زيارة الدولة التي أجراها للإمارات العربية المتحدة، تم التوقيع على مذكرات تفاهم وتشمل مشاريع استثمارية وتنموية تتجاوز قيمتها 5.5 مليار دولار أميركي".

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، أشار إلى أن "قيمة المشاريع والاستثمارات بلغت ما يزيد على 18 مليار دولار، وتشمل العديد من القطاعات مثل: الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والتعليم والنقل والمياه والزراعة والصناعة والبنى التحتية، فضلا عن وجود تبادل تجاري كبير بين البلدين يصل سنوياً إلى نحو 3 مليار دولار أمريكي، فيما تبلغ الاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات نحو ملياري دولار، خاصة في قطاع العقارات".