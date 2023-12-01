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السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة المتحدة على هامش قمة المناخ في دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ملك الأردن: يجب التصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الجمعة ضرورة التصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة، مشددا على أن الحروب تجعل التهديدات البيئية أكبر خطرا على العالم. 

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القباج  تتوجه إلى الأردن للمشاركة في أعمال اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

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الأردن يستضيف غدا اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة

وقال العاهل الأردني -خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المناخ (كوب-28) بدبي،بمشاركة الرئيس السيسي- إن سكان غزة يعانون نقصا حادا في الماء والغذاء النظيفين، مطالبا بضرورة مواجهة التحديات الخطيرة للحرب في غزة والتعاون مع الشركاء الدوليين لإيجاد استدامة لأمن الطعام والإمدادات للفلسطينيين . 

 

وحول الشمولية في الاستجابة للتغيرات المناخية، دعا العاهل الأردني، المجتمع الدولي إلى أن يكون أكثر شمولية تجاه الفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الحروب والمجاعة، وكذلك تجاه الأشخاص الذين يعانون حول العالم من الأزمات والنزاعات والفقر بالإضافة إلى العائلات النازحة في المنطقة. 

 

ولفت إلى أن التهديدات المناخية باتت أكثر خطرا على العالم، وعلى الجميع أن يتحد لمواجهة التداعيات الخطيرة للتغير المناخي.

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