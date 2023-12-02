لهذا السبب.. الإيقاع بلص الهواتف ومثوله أمام التحقيق

خضع المتهم بسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين في الجمالية، للتحقيقات أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حيث أقر بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب المغافلة.

التحقيقات أوضحت أن المتهم سقط في قبضة الأمن، عقب قيامه بعرض هاتف محمول للبيع فى أحد المحال التجارية بالجمالية بثمن أقل من قيمته الحقيقية، وهو ما أثار الشكوك في نفس مالك المحل، ليقرر إخطار الأجهزة الأمنية التى تمكنت من ضبطه.

نابشوا مقابر الفراعنة.. سقوط متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

كشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان، مقيمان بدائرة القسم– لأحدهما معلومات جنائية) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 متر وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

من ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بقتل أطفالها الثلاثة من خلال حقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضي السكر، دائرة مركز شرطة قليوب.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود إخطاراً من مستشفى مجاهد نصار، بوصول 3 أطفال أشقاء "ملك أحمد عرفان" 6 سنوات، و" استينات أحمد" 5 سنوات، و"مالك أحمد" عام ونصف، مصابين بحالة أعياء شديد، وتوفي الطفل " مالك"أثناء تقديم الإسعافات اللإزمة لهم إثر إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية.

انتقل علي الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وقررت والدتهم "منال.ا" 27عاما - ربة منزل، إصابة أطفالها بحالة أعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.