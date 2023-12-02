ضبط 118 طن سكر مجهول المصدر داخل مصنع تعبئة بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بتشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة محمد سعد مدير الرقابة التموينية بالمديرية برفقة العميد محسن القلش مدير ادارة مباحث تموين الشرقية، ومصطفي عبد القادر مدير إدارة تموين العاشر من رمضان.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة سكر يدار بدون ترخيص بمدينة العاشر من رمضان، وتم التحفظ على كمية قدرها ١١٨ طن سكر مجهول المصدر بدون فواتير دالة على مصدره، وتم تحرير محضر رقم ١٣٢٠٢ لسنة ٢٠٢٣، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.