حشود من المصريين في الكويت أمام السفارة للمشاركة بالاستحقاق الرئاسي (شاهد)

عرض قناة “إكسترا نيوز” حشود كبيرة من الناخبين المصريين كانت متواجدة أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت، مع فتح باب التصويت لليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، إذ ساد حالة من البهجة والفرحة أثناء الإدلاء بأصواتهم.

السفارة المصرية بالكويت

ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت تجري عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو يسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الايجابية في عملية التصويت.

الانتخابات الرئاسية

وفي تصريحات سابقة من صباح اليوم، للسفير المصري أسامة شلتوت من داخل المقر الانتخابي ، قال إنه مع بداية اليوم الثاني للانتخابات تواجدت الأعداد الكبيرة من الجالية المصرية بالكويت للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المقر لمساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.