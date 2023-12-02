لقاء حواري لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

تابع الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، منذ صباح اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لإقامة اللقاء الحواري للمشاركة بالانتخابات الرئاسية والذي يتم تنظيمه من خلال الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في الواحدة من ظهر اليوم، بمركز شباب أبو حماد بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية وبمشاركة 5 محافظات، هم (القليوبية، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، الشرقية).

يحضر اللقاء، العديد من الكيانات الشبابية والشخصيات التنفيذية، والنواب، والإعلاميين، والشخصيات العامة بمحافظة الشرقية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب.

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، أن اللقاء الحواري لتعزيز المشاركة السياسية الاستحقاقات الانتخابية يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو فتح قنوات اتصال مباشرة مع الشباب والمواطنين، وتنمية الوعي لدى كل شرائح المجتمع، والتعريف بالواجبات والحقوق التي تقع على عاتق كل فرد بالمجتمع، لافتاً إلى أن مديرية الشباب والرياضة نفذت العديد من اللقاءات الحوارية للشباب بمراكز الشباب في إطار تفعيل دورها التوعوية والمجتمعي.

وأشار الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أن تنظيم اللقاء الحواري يأتي في إطار حرص الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في تأدية دوره في نشر الوعي الثقافي لدي المواطنين، وإشراك الشباب في تلك اللقاءات ودعم دورهم المجتمعي كون شريحة الشباب هي الممثل الأكبر بالمجتمع المصري، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي ضمن تعزيز المشاركة السياسية، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب، وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات.