السبت 02 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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على أنغام “تسلم الأيادي”.. أعضاء الجالية المصرية في قطر يتوافدون على صناديق الانتخابات

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج

عرضت قناة “إكسترا نيوز”، توافد المواطنون المصريون المقيمون في العاصمة القطرية الدوحة، على السفارة المصرية، بعد أن فتحت باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في قطر لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حرصا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

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الكنيسه القبطية الأرثوذكسية برومانيا تشارك في الانتخابات الرئاسية

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سفير مصر بتونس يشيد بالإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

 أغنية تسلم الأيادي

وعمت حالة من الفرح والسعادة في أثناء دخول المواطنين للجنة الانتخابية، إذ قاموا بتشغيل أغان وطنية، وكذلك أغنية "تسلم الأيادي"، وبدأ تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

انتخابات رئيس الجمهورية

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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