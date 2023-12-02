السبت 02 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة .. الشباب يواجه التعاون لتعويض النتائج السلبية بدوري روشن

الشباب والتعاون
الشباب والتعاون

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره فريق التعاون مساء اليوم السبت على إستاد الأمير خالد بن سلطان وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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ويدخل الشباب مباراة اليوم وهو يسعي لتعويض نتائجه الأخيرة في المسابقة ، وذلك بعد الهزيمة من الوحدة والتعادل سلبيًا مع أهلي جدة في الجولة الماضية من دوري روشن.

يحتل الليوث المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة ، فيما يأتي التعاون في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الشباب والتعاون

يلتقي الشباب بنظيره التعاون في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الشباب والتعاون 

تذاع أحداث مباراة الشباب والتعاون بشكل حصري عبر قناة “ SSC1 HD ” الناقل الحصري لمباريات المسابقة ، ويعلق علي اللقاء حماد العنزي.

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