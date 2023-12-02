تأجيل مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين

أعلن نادى بايرن ميونيخ الألماني رسميًا تأجيل مباراته مع ضيفه يونيون برلين والمقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

ويأتي سبب تأجيل مباراة بايرن ميونخ يالدوري الألماني بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم الثلوج.

ونشر بايرن ميونخ عبر حساباته الشخصية بياناً على موقعه الرسمي جاء فيه، إلغاء مباراة الدوري الألماني ضد يونيون برلين، والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم في ملعب أليانز أرينا.

وأضاف بيان البايرن، الإلغاء تم بسبب التساقط الكثيف للثلوج مساء وليل أمس، ولا يتوقع نهايته إلا مساء السبت، حتى لو كان من الممكن إعادة أرضية الملعب في أليانز أرينا إلى حالة تسمح بإقامة المباراة بحلول فترة ما بعد الظهر، إلا أن المخاطر الأمنية والوضع المروري جعلت إلغاء المباراة أمرًا لا مفر منه.