حقنته بالأنسولين.. التصريح بدفن صغير توفى على يد والدته بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة صغير لقي مصرعه إثر حقن والدته له بمادة الأنسولين ،انتقاما من زوجها بسبب خلافات مع والده بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة وملابساتها.



أم ترتدي ثوب الشيطان .. تحاول قتل أطفالها الثلاث بحقن الأنسولين فما القصة ؟

وقد أقدمت ربة منزل في مدينة قليوب علي قتل أولادها الثلاث بسبب خلافات مع زوجها ، حيث ألقت أجهزة الأمن بمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، القبض عليها ، حيث أستخدمت حقن بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، لحقن نفسها و أطفالها وتم إنقاذ اثنين منهم وتوفي نجلها الصغير، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق مع المتهمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود إخطارًا من مستشفى مجاهد نصار، بوصول 3 أطفال أشقاء ملك أحمد عرفان، 6 سنوات، واسينات أحمد، 5 سنوات، ومالك أحمد، عام ونصف، مصابين بحالة أعياء شديد، وتوفي الطفل مالك خلال تقديم الإسعافات اللازمة لهم إثر إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وقررت والدتهم منال.ا، 27 عاما - ربة منزل، إصابة أطفالها بحالة إعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج، وأنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، ولكن خاب تخطيطها .

فذهبت مسرعة بهم للمستشفى لإنقاذ حياة أطفالها ولكن القدر سبقها ومات طفلها الأصغر مالك، وتم إنقاذ حياة الآخرين ملك وأسينات، وتم القبض عليها خلال محاولتها الهرب من مستشفى مجاهد نصار بمدينة قليوب، بعد علمها بوفاة نجلها الأصغر، واعترفت المتهمة في أقوالها بارتكاب الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

