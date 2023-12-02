السبت 02 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الكنيسه القبطية الأرثوذكسية برومانيا تشارك في الانتخابات الرئاسية

د. مينا تكلا راعى
د. مينا تكلا راعى الكنيسه القبطية الارثوذكسية

شارك أبونا د. مينا تكلا راعى الكنيسه القبطية الارثوذكسية مارمينا برومانيا  فى الانتخابات  الرئاسية ، مشاركة إيجابية فعالة فلقد قام بإرسال أتوبيس(باص) الى مسافر اكثر من  200 كيلو متر  لإحضار  الناخبين من الاخوة المصريين الاقباط ، وكان منظر يفرح اشادت به وسائل الإعلام الاوربية   ومنذ بدايه الطريق حتى الوصل الى مقر اللجنة  الانتخابية  بالسفارة المصرية ببوخارست رومانيا على أنغام اغنية

تسلم الايادى  تسلم ياجيش بلادى
اسالو الرمل اللى ف سينا
انت مروى بدم مين
دم حنا ولا مينا
ولا دم المسلمين
ابن عمى وابن خالى
صحبى من عشره سنيـــــن 
والهتافات  والفرحة والأمل تملىء  عيون الجميع

و صرح ابونا المقدس دكتور مينا تكلا : من أجل مستقبل بلدنا من أجل أولادنا من أجل غد مشرق نريد من يخدم بلدنا بنحس بقلوبنا بالتعب والمحهود الذى يقوم به فخامته
ونحن نتمنى التوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسى  حتى يقودنا لمستقبل افضل وبحرص شديد على كل الناس 
نحن سعداء برئيسنا وفرحانين  به فى كل مكان وهو تاج على رؤسنا 
موفق  موفق من أجل مصر وحرية مصر وغد مشرق لأولاد مصر

 


وقال  مارادونا دياب جئنا اليوم لنرد الجميع .. انه يوم التكاتف من أجل مصر

وعند التصويت قال الأستاذ عادل لطفى شرقاوي مصرى  لمزيد من التعمير والانتصارات لمصرنا الجديدة الجمهورية  الجديدة نجدد العهد للحفاظ على الأرض والعرض
أبنائك فى رومانيا خريجى مصنع الرجال بيقول لفخامتكم فى اى وقت تطلبنا تلاقينا مسافة السكة . تحيا مصر
وصرح الاعلامى دكتور عبدالله مباشر  رئيس الاتحاد العام للمصريين برومانيا. اننا سعداء لأننا نعيش عرس ديمقراطي  برومانيا ... وادعو جميع المصريين بالخارج


انزل وشارك  . فرصه للمصريين بالخارج للاستفادة  من حق المصريين  بالخارج  فى الانتخابات الرئاسية  2024 - 2030. حيث لم يكن يسمح لنا سابقا بحق الانتخابات 
فالاولى بالمصريين برومانيا  لرد الجميل والحضور لصناديق الانتخابات  ومادامت هناك ديمقراطية فالاجدر فى هذه المرحلة هو اختيار شخصية قادرة على حماية مصر واستكمال المشوار  ومسيرة التمنية واستكمال العاصمة الإدارية الجديدة  ذلك المشروعات العملاق ومشروع القضاء على فيروس سى  واستصلاح مليون ونصف فدان والقضاء على العشوائيات.

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