سفير مصر بتونس يشيد بالإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، إن اليوم الأول والساعات الأولى في اليوم الثاني لانطلاق الانتخابات الرئاسية، شهد توافد أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم بحرية، وكان مشهدًا حضاريًا، واصطحب المواطنون أبناءهم للجان ومارسوا حقهم الدستوري ونقلوا انتماءهم إلى الأبناء.

أضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن السفارة المصرية في تونس عملت على توفير جميع التيسيرات للمواطنين، حيث لا يستغرق التصويت بضع دقائق، حسب التعليمات التي وضعتها الهئية الوطنية للانتخابات، كإظهار الرقم القومي وجواز السفر المميكن، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

سفير مصر في تونس:

أوضح سفير مصر في تونس، أن تعبيرات المصريين تؤكد عزمهم على المشاركة في الانتخابات، متوقعًا استمرار كثافة المشاركة، مقدمًا الشكر للسلطات التونسية على التسهيلات التي تم تقديمها للمواطنين.

أشار سفير مصر إلى أن الجميع أدرك حجم ودور مصر الذي تلعبه، والجميع يأتي إلى مصر في الأحوال الحساسة، والمواطن المصري يشعر بذلك، والشعب المصري يقف صفًا واحدًا لدعم مسار الدولة.

المشهد في الانتخابات مشرف وحضاري:

أكد سفير مصر بتونس، على أن المشهد في الانتخابات مشرف وحضاري، متابعًا: "حرصت على استقبال عدد من أطفال الجالية وكانوا يرفعون الأعلام المصرية، وكان مشهدًا مبشرًا وسيظل مرتبطًا في أذهانهم وشعورهم بالانتماء بالوطن، بالوطن عايش في قلوبهم ووجدانهم".