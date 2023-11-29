الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، أجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح باردًا في الليل على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

ويسود البحر المتوسط حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر من حالة جوية خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

ويسود القاهرة الكبرى شبورة مائية، نشاط للرياح أحيانًا بمعدل 30 كم/س، ونسبة الرطوبة من 35 إلى 80%، والأجواء تصبح غائمة بشكل جزئي.

حالة الطقس في الوجه البحري ومدن القناة

ويسود الوجه البحري ومدن القناة شبورة مائية، مع نشاط للرياح معتدل بقيمة 28 كم/س، ونسبة الرطوبة من 40 إلى 85%، والجو يكون غائم جزئيًا.

حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية

ويسود السواحل الشمالية الغربية شبورة مائية، ونشاط للرياح معتدل بقيمة 24 كم/س، ونسبة الرطوبة من 50 إلى 90%، وتصبح الأجواء غائمة جزئيًا.

حالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد شبورة مائية، مع نشاط للرياح أحيانًا بقيمة 30 كم/س، ونسبة الرطوبة من 55 إلى 90%، والأجواء تكون غائمة جزئيًا.

حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

ويسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاط للرياح معتدل بقيمة 28 كم/س، ونسبة الرطوبة من 30 إلى 60%، والأجواء تكون مشمسة.

حالة الطقس في شمال الصعيد

ويسود شمال الصعيد شبورة مائية نشاط للرياح معتدل بقيمة 22 كم/س، ونسبة الرطوبة من 20 إلى 60%، والأجواء تصبح مشمسة.

حالة الطقس في جنوب الصعيد

بينما يشهد جنوب الصعيد نشاط للرياح بقيمة 24 كم/س، ونسبة الرطوبة م 15 إلى 35%، والأجواء تصبح مشمسة.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023:

القاهرة الكبرى: العظمى 24، الصغرى 16.

الإسكندرية: العظمى 23، الصغرى 14.

العلمين الجديدة: العظمى 22، الصغرى 12.

مطروح: العظمى 22، الصغرى 12.

سيوة: العظمى 21، الصغرى 8.

أسيوط: العظمى 25، الصغرى 9.

أبوسمبل: العظمى 28، الصغرى 15.

أسوان: العظمى 28، الصغرى 13.