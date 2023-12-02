سفير مصر بسنغافورة: لا نواجه أي مشكلة في عملية التصويت بانتخابات الرئاسة

توجه السفير أحمد مصطفى سفير مصر بسنغافورة، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على كل الجهود التي بذلتها، خلال الأيام الماضية من أجل تيسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

الانتخابات الرئاسية

وقال “مصطفى” في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات بخاصية فيديو كونفرنس والذي أذاعته قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أنه لا نواجه أي مشكلة من الناحية الفنية أو الموضوعية، فالتعليمات واضحة من البداية، وجميع المواطنين متفهمون بما فيهم المواطنون الذين لم يتمكنوا من التصويت.

تصويت المصريين في الخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.