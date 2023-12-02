السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عضو الجالية المصرية بالسعودية: إنشاء 3 أماكن انتظار بسبب الزحام في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالخارج

قال أحمد على حسن، عضو الجالية المصرية فى السعودية، أنه كان هناك التحام وزحام شديد فى القنصلية المصرية فى السعودية بالأمس فى اليوم الأول للتصويت بالخارج، وأدى ذلك الى إنشاء 3 مناطق انتظار لتسهيل دخول الناخبين، كما أنه من الأمس هناك عرس انتخابي لأبناء الجالية المصرية، وزحام شديد لفئة الشباب والكثير من العائلات للمشاركة فى الملحمة الوطنية لبلدهم مصر فى المملكة العربية السعودية، وهناك مقرين للانتخاب بالإضافة إلى القنصلية والسفارة.

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أبناء الجالية المصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على “القناة الأولي والفضائية المصرية” اليوم السبت، قائلًا: “فى حملة السيسي مرشحنا، كنا بنوعى أبناء الجالية المصرية حول كيفية المشاركة وقمنا بعمل نقاط تجمع فى المناطق البعيدة مثل المدينة المنورة ومكة المكرم، وسهلنا على المواطنيين بحيث أننا بدأنا نوعى المواطنيين بحيث لا يكون هناك تكدس”.

الدولة المصرية

وتابع: “دائمًا ما نراهن على وعى الشعب المصري، وشوفنا ان الشعب المصري قد ايه وقف بجوار الدولة المصرية فى جميع الأزمات، واحنا بنقول للناس انزل وشارك، مش مهم هتختار مين، المهم أنزل وشارك، وقول كلمتك”.

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