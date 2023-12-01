المفروض يعيش محترم نفسه.. ياسمين صبري تثير الجدل بتصريحات قوية عن حياتها الشخصية

شغلت النجمة ياسمين صبري حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد تصريحاتها التي كشفت عنها أثناء حلولها ضيفة على جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

أبرز تصريحات ياسمين صبري على هامش حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

كشفت ياسمين صبري عن كيفية تخطيها الأزمات وطريقتها في مواجهة ضغوط الحياة والعمل، حيث قالت: "أنا أسهل حاجة عندي الاستغناء، وده سلاح قوي ممكن الواحد يعمله في حياته".

ياسمين صبري أثناء حلولها ضيفة على جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

وأضافت ياسمين: "الحياة مش مستاهلة إن الواحد يقطع نفسه أو يعيش في ضغط، الحياة قصيرة جدا مهما طولت، والإنسان المفروض يعيش محترم نفسه وعنده راحة نفسية، وتكون رحيم مع نفسك".

ياسمين صبري أثناء حلولها ضيفة على جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

واختتمت: "مش في سبيل دور تتعب نفسك نفسيًا، وتتعامل مع ناس صعبة أو شرسة أو لسانها حاد، لا متشكرين جدًا؛ اللي مكتوب لك هتشوفه سواء كده أو كده، وطول ما إنت بتشتري نفسك الدنيا هتشتريك".

ياسمين صبري أثناء حلولها ضيفة على جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ياسمين صبري تحسم قصة زواجها سرًا وحقيقة عودتها لطليقها أبو هشيمة

على صعيد آخر، خرجت الفنانة ياسمين صبري عن صمتها لتحسم الجدل المُثار حول حقيقة زواجها سرًا، وأنباء عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "إكس".

نفت ياسمين صبري عودتها لطليقها رجل الأعمال أبو هشيمة، أو حتى الزواج من غيره سرًا، لافتة أنها قليلًا ما تلتفت للشائعات التي تلاحقها، ولكن الأمر يتعلق بكونها مصرية مسلمة ولا يجوز لها الزواج سرًا تحت أي ظرف، لتشدد على أن هذه الأنباء كافة عارية تمامًا من الصحة.

ياسمين صبري

وكتبت ياسمين صبري: "دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها علي أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة .. والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة".

وأضافت: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة".

ياسمين صبري عبر إكس

زواج ياسمين صبري وأبو هشيمة

وكان ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أعلنا زواجهما في أبريل 2020، ولكنه لم يستمر إلا عامين فقط، ليعلنا طلاقهما رسميًا في عام 2022.

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

عرض فيلم "أبو نسب" لياسمين صبري يوم 21 ديسمبر المقبل

في الوقت نفسه، تنتظر النجمة ياسمين صبري عرض أحدث أفلامها "أبو نسب"، والذي من المقرر أن يُطرح بمختلف دور العرض السينمائى يوم 21 ديسمبر المقبل.

ويشارك ياسمين بطولة الفيلم النجوم محمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

بوستر فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، ويعاني إمام من أزمة النسب ويتم خلال الأحداث مناقشة المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.