أطلت به قبلها في أكتوبر الماضي بموسم الرياض
شارون ستون تُعيد ارتداء فستان ياسمين صبري بحفل Women In Cinema (شاهد)
وجهت النجمة العالمية شارون ستون أنظار العالم نحوها أثناء حضورها حفل Women In Cinema ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، حيث أطلت على السجادة الحمراء بفستان سبق وارتدته النجمة ياسمين صبري في شهر أكتوبر الماضي.
شارون ستون تتألق في حفل Women In Cinema بفستان ساحر اتدته ياسمين صبري قبلها
اختارت شارون ستون فستانًا أنيقًا ومجسمًا باللون الأسود، من تصميم يوسف أكبر، ذا أكمام طويلة ومُصمم من خامة الجيرسيه، كما أنه مُزين باكسسوارات ذهبية، ما عكس أنوثتها وقوامها، ولم تحمل في يدها حقيبة، في حين كانت ياسمين قد نسقت عليه حقيبة صغيرة الحجم باللون الأصفر.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شارون تصفيفة شعر مميزة، حيث تركت خصلات شعرها الثلجي القصيرة تتطاير في الهواء، كما وضعت مكياجًا ناعمًا عكس جمال ملامحها الجذابة.
وكانت ياسمين صبري قد ارتدت نفس الفستان أثناء حضورها الليلة الإفتتاحية لموسم الرياض 2024، وتحديدًا النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.
ياسمين صبري تحسم قصة زواجها سرًا وحقيقة عودتها لطليقها أبو هشيمة
على صعيد آخر، خرجت الفنانة ياسمين صبري عن صمتها لتحسم الجدل المُثار حول حقيقة زواجها سرًا، وأنباء عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "إكس".
نفت ياسمين صبري عودتها لطليقها رجل الأعمال أبو هشيمة، أو حتى الزواج من غيره سرًا، لافتة أنها قليلًا ما تلتفت للشائعات التي تلاحقها، ولكن الأمر يتعلق بكونها مصرية مسلمة ولا يجوز لها الزواج سرًا تحت أي ظرف، لتشدد على أن هذه الأنباء كافة عارية تمامًا من الصحة.
وكتبت ياسمين صبري: "دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها علي أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة .. والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة".
وأضافت: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة".
زواج ياسمين صبري وأبو هشيمة
وكان ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أعلنا زواجهما في أبريل 2020، ولكنه لم يستمر إلا عامين فقط، ليعلنا طلاقهما رسميًا في عام 2022.
عرض فيلم "أبو نسب" لياسمين صبري يوم 21 ديسمبر المقبل
في الوقت نفسه، تنتظر النجمة ياسمين صبري عرض أحدث أفلامها "أبو نسب"، والذي من المقرر أن يُطرح بمختلف دور العرض السينمائى يوم 21 ديسمبر المقبل.
ويشارك ياسمين بطولة الفيلم النجوم محمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.
فيلم أبو نسب
تدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، ويعاني إمام من أزمة النسب ويتم خلال الأحداث مناقشة المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.
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