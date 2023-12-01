إسماعيل علي: فعاليات التصويت للمصريين بالخارج سادت في جو ديمقراطي حر وهادئ

هنأ المهندس اسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، جميع المصريين بالخارج ببدء المشاركه والفعاليات فى الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024 والتى مؤشراتها المبدئية التى بدأت في دولة نيوزلندا وذلك لفرق التوقيت المحلي بها تدل على حرص جميع المصريين بالادلا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار قائدهم ورئيسهم والمرشح الرئاسى المناسب للحفاظ على الوطن ومقدراته وأنه لا يوجد عنده أدنى شك في رجاحة ورؤية المصريين بالخارج للاختيار السليم للمرشح الرئاسي.

وأشار إلى أن بدء التصويت يجرى في جو ديمقراطي حر وهادئ ومستقر وذلك بفضل الاستعدادات السابقة منذ فترة طويلة لهذا الاستحقاق الدستوري الرئاسى الهام ،خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة بالشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه تم توجيه تعليمات إلى جميع الأخوة الوطنيين رؤساء الاتحادات الفرعية بمختلف دول العالم بالاستجابة وتنفيذ جميع طلبات الناخبين للتيسير عليهم فى أداء حقهم الدستوري للانتخابات الرئاسية ، وتذليل العقبات التي قد تطرأ من خلال التعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالحكومة المصرية وذلك لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وأن تكون هذه الفعالية بمثابة لقاء عائلى بين جميع المصريين بالخارج وقضاء وقت من البهجة والسرور خاصة وأنهم يقومون بأداء واجب وطني ودستورى .

وفى الختام، أكد على متابعة التصويت للمصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات بمقر الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالقاهرة وذلك لمواجهة أي طارئ أو صعوبات تعوق أدائهم لممارسة حقهم الدستوري للانتخابات الرئاسية.