"المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان" تكشف كواليس أول يوم انتخابات للمصريين في الخارج

تابعت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار اليوم انتخابات المصريين في الخارج من خلال غرفة عمليات مركزية وعدد من اللجان في دول مختلفة حول العالم.

وقال محمد عبدالنعيم رئيس غرفة العمليات، ان متطوعين الرصد قاموا بدور ممتاز بالتصويت والرصد خارج السفارات لعملية التصويت على مدار اليوم لأبناء مصر بالخارج.

وتابع : "اذ نؤكد ان المصريين تركوا الشغل اليوم في أوروبا. وتوجهوا الي لجان الانتخابات. ورغم صعوبة الجو. البارد القارص

لكانت اضعاف مضاعفة من المصريين. امام اللجان. واتوقع ان الايام القادمة سوف تشهد اقبال كثيف من حيث العدد".

واختتم البيان اليوم أن المنظمة المتحدة تقف علي مسافة واحده من كل المرشحين، وان هناك نزاهة في العملية الانتخابية، ولا يوجد أي خروقات في خط سير العملية الانتخابية والسفارات قامت بتوفير كل السبل لتسهيل التصويت ووسائل الراحة للمواطنين.