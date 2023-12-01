ابنتها السبب.. القصة الكاملة لأزمة مروة عبد المنعم مع الحجاب

تصدر اسم الفنانة مروة عبد المنعم مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن وجهت رسالة للمتنمرين عليها ومنتقديها، وذلك بعدما ارتدت ابنتها الحجاب.

مروة عبد المنعم ترد بقوة على منتقدي عدم حجابها

رد الفنانة مروة عبد المنعم على رسائل التنمر والمنتقدين لها بعد حجاب ابنتها، وذلك خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك قائلة :" فخوره ببنتي، أيوه..بنتي إتحجبت وأنا لسه ..كفايه بقي تنمر ياجماعه وكلام غريب بسمعه.. وإزاي البنت إتحجبت وماماتها لأ.. ياجماعه اللي هيحاسبني بس هو ربنا.. هو اللي عالم بالخبايا".

مروة عبد المنعم

بدأت القصة عندما نشرت مروة عبد المنعم مقطع فيديو عبر حسابها على "التيك توك" لابنتها وهي تخبر عائلتها بارتداء الحجاب وقالت فيه إنها تتوقع أن تخلعه بعد أسبوع لكنها تتمنى أن تكمل في طريقها وتظل مرتدية الحجاب، وصورت رد فعل أسرتها على هذا الخبر.

مروة عبد المنعم

آخر أعمال مروة عبد المنعم

تشارك الفنانة مروة عبد المنعم في فيلم "أسرة في بعضينا" مع هشام إسماعيل، إبرام سمير، سارة درزاوي، ندى بسيوني، ميسرة، رضا ادريس، احمد السلكاوي، وائل علي، إنتاج ديسكفري فور سينما للمنتج أحمد رزق، تأليف أحمد عيسى، ومن إخراج مينا سويحة.

وقال المؤلف أحمد عيسى إن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول أخ وأخته، يحاول الأخ الزواج في نفس بيت العائلة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار سوق العقارات، فهل سينجح في إتمام الزواج ام ستقف له أخته هي وخطيبها، ونشاهد معا المواقف الكوميدية التي ستحدث لهم جميعا بسبب هذه الشقة.

مروة عبد المنعم

يذكر أن مروة عبد المنعم تقدم برنامج "تفاحة مصرية" عبر قناة "الشمس"، وكان آخر أعمال مروة عبد المنعم كان مسلسل "عالم تاني".

ومسلسل "عالم تاني" بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.