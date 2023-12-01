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الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب طارق عبد العزيز يشيد بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات

النائب الوفدي طارق
النائب الوفدي طارق عبد العزيز

قال النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن إقبال المصريين في الخارج، علي الإدلاء باصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 يستحق الإشادة والتقدير، ودائما يكسبون رهان الوطنيه سواء في دعم الدولة أو التمثيل المشرف في المحفل الانتخابى.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الأيام القادمة ستشهد اقبال اكبر نتيجه الإجازات في عدد من الدول، والتى ستعبر عن معدن الشعب المصري الاصيل في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى يختارون فيه من يحكمهم لولايه رئاسيه جديدة.

ولفت عبد العزيز أن المصريين في الخارج بدأؤ الاقتراع في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة ، وسط أجواء احتفالية وسعادة غامرة في جو يسودة المحبه ، والتوحد خلف الوطن لمواجهة التحديات.

الجريدة الورقية