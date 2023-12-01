النائب طارق عبد العزيز يشيد بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات

قال النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن إقبال المصريين في الخارج، علي الإدلاء باصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 يستحق الإشادة والتقدير، ودائما يكسبون رهان الوطنيه سواء في دعم الدولة أو التمثيل المشرف في المحفل الانتخابى.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الأيام القادمة ستشهد اقبال اكبر نتيجه الإجازات في عدد من الدول، والتى ستعبر عن معدن الشعب المصري الاصيل في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى يختارون فيه من يحكمهم لولايه رئاسيه جديدة.

ولفت عبد العزيز أن المصريين في الخارج بدأؤ الاقتراع في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة ، وسط أجواء احتفالية وسعادة غامرة في جو يسودة المحبه ، والتوحد خلف الوطن لمواجهة التحديات.